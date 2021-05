Pierguidi: “Il restyling del Franchi sarà importante per tutti i fiorentini. Contento per quanto ottenuto, Firenze merita uno stadio all’altezza”

Il Presidente del Quartiere 2 e del Calcio Storico Fiorentino, Michele Pierguidi è intervenuto su Toscana Tv parlando dello stadio della Fiorentina: “Il Franchi è lo stadio di Firenze, e il restyling sarà importante per tutti i fiorentini. Firenze merita uno stadio all’altezza. C’è grande soddisfazione. Il Franchi è stato riconosciuto come monumento dal ministero dei beni culturali e per questo ha diritto a dei fondi europei del Recovery Plan. Sarà rimesso a nuovo: sarà coperto, le curve verranno avvicinate al campo, ci saranno degli spazi commerciali all’interno dello stadio. L’intera zona di Campo di Marte sarà rivoluzionata: sorgerà un grande parcheggio nell’area ferroviaria di Via campo d’arrigo, arriverà la tramvia a Rovezzano. Molti problemi di viabilità e di parcheggio verranno così risolti con queste modifiche e come presidente del Quartiere 2 sono contento di quanto ottenuto, perchè avevo molta paura che al Franchi potesse accadere quello che è successo ad altri vecchi stadi in altre città italiane. Sono contento, da fiorentino, che Firenze continui ad avere il suo grande stadio”.