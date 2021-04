Pierguidi: “La società prenderà le migliori decisioni per il bene della Fiorentina. Il Franchi è lo stadio di Firenze”

Il Presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi è intervenuto a Radio Bruno parlando dello stadio della Fiorentina: “Il Franchi è lo stadio di Firenze, averlo rinnovato è sicuramente un elemento importante per tutta la città. Avere un impianto moderno è sicuramente meglio rispetto ad uno stadio vecchio di 90 anni, è un grande orgoglio che tra queste opere ci sia lo stadio Franchi. I tempi sono molto stringenti, si parla di 2022 e di un concorso di idee per la zona di Campo di Marte”.

E ancora: “Avere uno stadio bello a Firenze non preclude altre cose, non so cosa abbia in mente la Fiorentina per il futuro. Io sono anche tifoso, mi auguro che la viola possa rimanere sempre al Franchi, ma non sono nella testa dei dirigenti della Fiorentina. La società prenderà le migliori decisioni per il bene della Fiorentina”