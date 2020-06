Pierguidi: “Quando Fossi parla di grande Firenze ci prende in giro. Spieghi a Commisso i passaggi per fare lo stadio”

Il Presidente del Quartiere 2, Michele Pierguidi è intervenuto a Italia 7 parlando di Emiliano Fossi: “Lo ritengo una persona intelligenze. Le dichiarazioni che ho letto su Repubblica non sono corrette. Si parla di Grande Firenze e del rapporto con la città metropolitana, ma a dirlo è uno dei Sindaci che ha fatto ricorso contro il termovalorizzatore e l’aereoporto, entrambe previste nei piani della regione”.

E poi: “Quando parla della Grande Firenze ci prende un po’ in giro. Essendo il sindaco di Campi Bisenzio fa legittimamente la corsa per prendere una funzione di pregio come è la Fiorentina nel suo territorio. Non c’è niente di male, ma non deve prendere in giro i fiorentini. Fossi dovrebbe spiegare a Commisso tutti i passaggi che occorrono per costruire lo stadio a Campi”.