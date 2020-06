Pierguidi: “Striscione messo allo stadio non tiene conto della storia di Firenze e della Fiorentina. Non sono un talebano del Franchi, ma a Campo di Marte può nascere un impianto bello e comodo”

Il presidente del Q2 di Firenze, Michele Pierguidi, dopo aver visto lo striscione affisso in serata allo stadio Artemio Franchi, si è lasciato andare a questa riflessione, pubblicata su Facebook: “Io non sono un innamorato delle scale elicoidali e nemmeno un talebano del Franchi, penso che ci sia bisogno di un Nuovo Artemio Franchi al Campo di Marte, uno stadio comodo e bello come serve alla Fiorentina e all’altezza di Firenze. Credo che uno stadio non sia fatto per vedere quanto son belle come architettura le sue curve, che poi belle non sono, ma per andare a vedere delle belle partite, comodi, al coperto e vicino al campo in ogni settore. Ma ho profondo rispetto della mia città, della mia squadra e della nostra storia. Questo striscione ironico non ne tiene conto. E a me come fiorentino dispiace molto”.

