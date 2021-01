Pierguidi: “Un “Franchi 2026 per celebrare nel modo più bello e concreto i cento anni della Fiorentina. E’ quello che il nostro quartiere e Firenze attendevano da anni”

Tramite un post sulla propria pagina Facebook, il Presidente del quartiere 2 di Firenze Michele Pierguidi ha commentato così le ultime vicende relative allo Stadio Franchi: “Sì al nuovo stadio di Firenze, sì con orgoglio al grande recupero annunciato dal sindaco Dario Nardella per il Franchi del futuro. Un “Franchi 2026” per celebrare nel modo più bello e concreto i cento anni della Fiorentina. Lo merita la città, lo meritano i fiorentini, e lo merita il Quartiere Campo di Marte. Oggi che il ministero ha specificato cosa si può fare e cosa no, la parola va ai migliori ingegni, al talento degli architetti: loro dovranno saper sfruttare questa opportunità, perché il Comune ha lanciato una grande sfida, quella di realizzare uno degli interventi di restauro più importanti al mondo, un’opera che farà il bene di Firenze e della Fiorentina. I primi lavori per il Franchi partiranno già a febbraio. E ci sono già i piani per gli interventi nel quartiere: con la Tramvia, il futuro grande parcheggio nell’area ferroviaria, la pedonalizzazione del viale Paoli; opere che porteranno a un profondo rinnovamento di tutta l’area dello sport della città. E’ quello che il nostro quartiere e Firenze attendevano da anni e che ora diventeranno realtà”.

0 0 vote Article Rating