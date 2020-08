Pieri: “Non fatemi l’esempio di squadrette come l’Atalanta. Noi siamo la Fiorentina e dobbiamo avere lo STADIO di proprietà”

Massimo Pieri, candidato alle regionali per la lista Orgoglio Toscana, ha parlato a Lady Radio della questione stadio della Fiorentina: “Per poter fare gli investimenti e avere i giocatori bravi, c’è bisogno dello stadio di proprietà. Che non mi facciano gli esempi di squadrette come l’Atalanta. Noi siamo la Fiorentina e abbiamo bisogno di uno stadio nuovo, che vada a bilancio e che crei patrimonio. In questo modo Commisso potrà avere soldi da investire. Se vogliamo andare sul restyling del Franchi, bisogna che esso venga messo a bilancio della Fiorentina per novantanove anni. Ma la domanda è: si può fare? Perchè se non si può fare, non serve a nulla. Poi ovviamente bisogna vedere che cosa vogliamo dalla Fiorentina: se la vogliamo vedere in Champions serve lo stadio nuovo, altrimenti si può anche rimanere al Franchi. La mia grande preoccupazione è che Commisso si stanchi e vada via. Qui c’è uno che vuole spendere e noi non glielo permettiamo, vi sembra una cosa normale?”.

