Pieri: “Uno stadio nuovo per avere una Fiorentina vincente e non chiusa in un museo. Il Franchi non dà a Commisso possibilità di fare investimenti”

L’ex consigliere comunale e grande tifoso della Fiorentina, Massimo Pieri, sarà tra i candidati alle prossime Regionali, inserito nella lista Orgoglio Toscana per Giani presidente nel collegio di Firenze 1. Sul tema dello stadio, Pieri ha idee chiare: “Per avere una Fiorentina competitiva dobbiamo poter contare su uno stadio nuovo. Non ci sono alternative. L’Artemio Franchi non permette alla società gigliata di averne la proprietà così da inserirlo nel bilancio come asset patrimoniale. Tutto questo non dà la possibilità di fare investimenti”.

Poi aggiunge: “Uno stadio nuovo, con le dovute infrastrutture polifunzionali e di servizio annesse, potrebbe invece essere patrimonializzato e permetterebbe a Rocco Commisso di procedere con gli opportuni investimenti e farci sognare. Vogliamo una Fiorentina vincente e non una Fiorentina chiusa in un museo”.