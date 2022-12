Pierozzi: “Coltivo il sogno della promozione con la Reggina. Poi penserò al mio possibile futuro in viola”

Niccolò Pierozzi, esterno destro della Reggina in prestito dalla Fiorentina, ha parlato a La Gazzetta dello Sport del suo momento: “La principale differenza tra la C e la B riguarda i ritmi, sono più alti. Oggi sono molto contento di confrontarmi con i campioni di questa Serie B fantastica. Il sogno che coltivo è la promozione in Serie A con la Reggina. Alla Fiorentina penserò più avanti”.

Sulla sua posizione in campo ha aggiunto: “Quello che mi fa fare Inzaghi, il quarto di difesa, penso sia il mio. È un’interpretazione di gioco diversa rispetto all’anno scorso ma in ogni caso penso di dare un bel contributo alla fase offensiva”.