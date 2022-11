Pierozzi continua a convincere in Serie B: altra prova maiuscola del laterale viola in prestito

Niccolò Pierozzi è ormai diventato a tutti gli effetti un punto di riferimento per la Reggina di mister Inzaghi. Il terzino destro di proprietà della Fiorentina (a cui quest’estate è stata preferita la conferma di Venuti) ha messo in mostra un’altra prestazione di qualità contro il Genoa, contribuendo al successo degli amaranto.

Nel secondo tempo della partita contro il Genoa, il laterale classe 2001 è stato protagonista di una bella azione in cui ha sfondato a destra e guadagnato un rigore con un cross, causando il fallo di mano di Czyborra. Dal dischetto poi ha segnato Hernani per il gol vittoria del 2-1 della Reggina sul Genoa. Negli ultimi 20 minuti è subentrato anche l’altro viola in prestito, Gabriele Gori, che si è reso molto utile conquistando falli e facendo respirare la squadra.

Filippo Inzaghi continua quindi a godersi le scorribande del suo laterale destro, che porta la sua squadra al secondo posto, a 22 punti insieme al Genoa, a sole cinque lunghezze dal Frosinone capolista.