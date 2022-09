Pierozzi: “Ho capito subito che il progetto della Reggina era importante: con Inzaghi non posso che migliorare”

Primo in campionato e in prestito dalla Fiorentina, Niccolò Pierozzi sta trovando molto spazio nella Reggina di Inzaghi e si è confidato al Corriere dello Sport. Il terzino del 2001 ha parlato così:

“Ho capito che il progetto era di grande interesse e Inzaghi mi ha convinto. Sono felicissimo. Ho avvertito subito la fiducia dell’allenatore, lo ascolto con attenzione perché so che dai suoi consigli non potrò che crescere: è una delle persone migliori per riuscirci”.

Sulla Reggina: “Ci sono margini importanti di crescita e siamo molto fiduciosi. Il lavoro quotidiano viene fatto con attenzione e ci porterà dove vuole l’allenatore. Siamo ancora all’inizio, pensiamo gara dopo gara”.