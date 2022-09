Niccolò Pierozzi: “Il prestito è stata una scelta condivisa. Avere tanti ragazzi della Fiorentina qui a Reggio aiuta. Italiano e Inzaghi sono simili”

Il calciatore di proprietà della Fiorentina Niccolò Pierozzi, attualmente in forza alla Reggina in prestito, è intervenuto a Radio Bruno Toscana: “Quest’anno, anche con la Fiorentina, abbiamo deciso di arretrare la mia posizione in campo. Il mister, qui a Reggio, mi sta dando fiducia ed è stato un bell’inizio. Sono molto contento. Trovo somiglianze tra Inzaghi e Italiano, entrambi sono molto aggressivi nel loro stile di gioco”.

Sul suo ambientamento alla Reggina: “Avere punti di riferimento nel nuovo spogliatoio aiuta sicuramente. La colonia della Fiorentina è stato un vantaggio per me. So che la società mi segue con grande attenzione e mi fanno sentire sempre il supporto. Prestito? Scelta condivisa, avevo bisogno di questo tipo di percorso. Crescita? L’esperienza farà tutto”.

Su cosa preferisce: “Attaccare o difendere? Attaccare. Ci sto lavorando tanto. Di fronte, spesso, ti trovi avversari che hanno gamba e malizia. Bisogna sempre imparare, io ci sto provando. Futuro? Vediamo, siamo partiti con l’idea di un reinserimento nella Fiorentina, ma c’è tempo e sono concentrato su cosa succede qui alla Reggina“.