Pietro Barone: “Non voglio credere che il calcio sia ancora così. Che vergogna…”

Ha espresso il suo giudizio anche Pietro Barone, figlio di Joe, in merito alla pessima direzione arbitrale di Fabbri di ieri sera. Questo il suo pensiero postato su Twitter: “Seguo il Calcio da una vita. Lo so come va. Ma, certe volte, non voglio credere che ancora è così. È veramente una vergogna”.

