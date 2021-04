Pin: “A Firenze bisogna tornare a fare calcio. Alla Fiorentina servono più giocatori come Venuti”

A Lady Radio ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin riguardo alla situazione attuale in casa viola. Queste le sue parole: “La Fiorentina di ieri ha fatto quello che doveva fare, ma ora bisogna tornare a fare calcio a Firenze. A questa squadra, a questa società servono giocatori come Venuti che non pensano a dove giocheranno l’anno dopo. Se nello spogliatoio non trovi l’appartenenza, tutto è più difficile. In Europa la Juventus ha sempre vinto poco e la loro soluzione sarebbe stata creare qualcosa di nuovo per vincere e guadagnare fior di milioni. Qui lo sport c’entra ben poco. Hanno fatto un buco nell’acqua”.