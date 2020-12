Pin: “Abbiamo toccato il fondo ora bisogna risalire. La Fiorentina è una buona squadra, la sua posizione non è da…”

L’ex calciatore Celeste Pin è intervenuto a Lady Radio parlando della gara di Lunedi tra Fiorentina e Genoa: “Bisogna sbagliare poco, non bisogna concedere niente al Geona facendo prevalere il fattore campo. C’è da affrontare il Genoa al meglio delle proprie possibilità. Ora basta parole, servono fatti. Tutti uniti per dare un senso a questa stagione. E Lunedi c’è un appuntamento importante per la ripartenza”.

E ancora: “Non bisogna pensare a cosa manca, bisogna pensare a cosa fare. Tiriamo fuori l’orgoglio, la voglia di esser protagonisti. Dobbiamo aspettarci una reazione, dobbiamo risalire. Abbiamo toccato il fondo, bisogna ripartire. La Fiorentina è una buona squadra e la posizione non è da buona squadra”.