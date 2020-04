Pin: “Commisso è una persona razionale e concreta. Potrebbe essere il primo a…”

Celeste Pin, ex giocatore della Fiorentina e oggi opinionista, ha parlato così a Lady Radio: “Commisso vive a New York e sappiamo cosa sta succedendo in questi giorni negli Stati Uniti. Il presidente della Fiorentina è una persona razionale e concreta, potrebbe essere il primo a portare nel calcio italiano una condizione di normalità. Futuro del calcio? Le sue previsioni possono trovarmi concorde, però in questo momento fare previsioni è molto difficile. Sia sul mondo, ma anche sullo sport e di conseguenza nel mondo del calcio. La normalità arriverà quando ci sarà il vaccino: dobbiamo ripartire da zero. Soltanto dopo anche il calcio potrà ripartire come prima. Contratti allungati? Considerato il dato che siamo fermi, credo che un professionista non dirà di no ad una richiesta di giocare in estate. Credo che nessuno si tirerà indietro, consapevoli che quello si farà verrà fatto per una causa comune”.