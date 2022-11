Pin: “Contro l’RFS manderei in campo Bianco, Italiano faccia giocare chi ha avuto meno spazio. Jovic? I fiorentini devono capire una cosa”

Celeste Pin, ex difensore della Fiorentina, è intervenuto a Lady Radio per parlare

“Italiano deve capire la validità della propria rosa, ma personalmente farei giocare quei calciatori che finora hanno avuto meno spazio. Ci sono alti e bassi e momenti del campo, ma io Bianco, uno su tutti, lo metterei domani. L’allenatore lo vede tutti i giorni in allenamento, però cambiano le dinamiche della partita”.

Poi sulle dichiarazioni di Jovic: “Il calcio di oggi è in mano ai procuratori, quindi bisogna far capire ai tifosi che i giocatori non si legano più ad una sola squadra. So che i fiorentini sono quasi morbosi con i calciatori della loro squadra, ma oggi le cose funzionano diversamente. A Jovic comunque direi di farci vedere prima cosa sa fare, poi possiamo commentare le sue parole”.