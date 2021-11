Pin: “Firenze è una piazza ambiziosa e i tifosi meritano una squadra competitiva. Vlahovic? Andava gestita meglio”

L’ex calciatore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato così a TMW Radio: “Per Firenze è la partita dell’anno, c’è tensione massima e se ne parla già dal lunedì. E’ una rivalità storica. Sono in ballo valori diversi. Mi ricordo nel 1983 un 3-3. C’erano Boniek, Platini, oggi fare squadre con giocatori e uomini così è difficilissimo”.

Poi ha proseguito: “La Fiorentina arriva con tre punti in più in classifica ed è qualcosa di anomalo. E’ cambiato lo spirito di squadra con Italiano. Ho visto fin dall’inizio un gruppo più coeso. Questo modo di approcciare le partite mi piace. Lo scorso anno c’è stata poca costanza, Firenze è una piazza ambiziosa e i tifosi meritano una squadra competitiva. Credo che quest’anno i presupposti ci siano. La Juventus in campionato è in difficoltà ma con lo Zenit ha fatto vedere le sue potenzialità. Deve giocare al top. Vlahovic? Sono situazioni che vanno gestite meglio”.