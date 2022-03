Pin: “La sconfitta contro la Juventus non avrà ripercussioni sulla Fiorentina. I viola si sono sempre risollevati e lo faranno anche contro il Verona”

L’ex difensore Celeste Pin, doppio ex di Fiorentina e Hellas Verona, ha espresso la sua opinione sulla prossima gara di campionato tra i viola e i gialloblù a cronacadicverona.com“: Si affrontano due squadre in ottima salute che in questo campionato hanno fatto vedere un ottimo calcio. Merito di Italiano e Tudor, due tecnici che stanno facendo molto bene, che hanno personalità e un carattere forte e definito. Hanno dimostrato grande capacità nella gestione dei rispettivi gruppi, dove non ci sono campioni ma tanti ottimi giocatori. Sulla carta, quindi, ci sono tutte le premesse per assistere a una partita piacevole. Sarà un incontro aperto a qualsiasi risultato”.

E sulla partita di Coppa Italia persa contro la Juventus afferma: “Al di là di un esito finale sicuramente immeritato che, peraltro, incide negativamente sulle possibilità di conquistare l’accesso alla finale nel ritorno a Torino, non credo che questo possa avere ripercussioni sulla squadra viola tanto da condizionarne il rendimento contro i gialloblù. In questa stagione la Fiorentina ha sempre mostrato grande capacità di reazione dopo le sconfitte, riuscendo sempre a risollevarsi ogni volta che si è imbattuta in un risultato negativo. Ritengo sarà così anche questa volta. Anzi me lo auguro. Proprio per questo sono convinto di vedere una bella partita”.