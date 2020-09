Pin: “L’obiettivo della Fiorentina deve essere quello di lottare fino all’ultima giornata per l’Europa. Mercato viola? Se il buon giorno si vede dal mattino…”

L’ex calciatore della Fiorentina Celeste Pin a Lady Radio ha parlato così del mercato viola ma non solo: “Tanti sono in ritardo. Io comunque sono fiducioso per il calciomercato viola. Il primo acquisto è stato Bonaventura e se il buon giorno si vede dal mattino…mi auguro che arrivino calciatori altrettanto importanti. Abbiamo un calciatore come Ribery che ha voglia di far bene con questa maglia. Adesso il francese ha inquadrato bene la città e la squadra, sarà trainante per tutti. Mi auguro che il prossimo campionato la Fiorentina lotti fino all’ultima giornata per l’Europa League”.

