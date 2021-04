Pin: “Milenkovic e Pezzella hanno qualità ma non hanno reso al meglio. Il serbo è in crisi, secondo me è poco tranquillo”

L’ex calciatore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato così a Lady Radio: “Da quando la Fiorentina è rimasta in 10 il Genoa si è un po’ accontentato del pareggio. Ma la reazione viola infonde sicuramente fiducia per le prossime partite. Prandelli quando è arrivato ha messo in campo la squadra come l’aveva messa in campo Iachini. Badelj? Ha fatto una buona partita contro la Fiorentina ma non ci dobbiamo far male a guardare indietro. Abbiamo questo gruppo con i propri pregi e difetti. Milenkovic e Pezzella? Stiamo parlando di due calciatori di qualità che per un motivo o per un altro non ha reso al meglio quest’anno. Il serbo è in fase involutiva, in crisi. Secondo me è poco tranquillo”.