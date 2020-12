Pin: “Nello spogliatoio viola ormai si pensa più ai rinnovi che ai risultati in campo e la colpa è dei procuratori”

A Lady Radio ha parlato l’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin che è intervenuto sul momento difficile che sta vivendo la squadra viola. Queste le sue parole: “Nello spogliatoio viola si pensa più ai rinnovi che ai risultati in campo. Anche se la squadra gioca male ormai ci sono figure come procuratori che riescono a far trovare sempre il posto ai suoi assistiti. Un esempio di questi è Balotelli. In questo momento serve responsabilità, perchè se i valori di questa squadra vengono fuori questa Fiorentina può arrivare in Europa. Però basta guardare l’intervento difensivo di Pezzella domenica per capire la situazione che sta vivendo la squadra”.

