Pin: “Nessuno alla Fiorentina vuole avere colpe. L’errore di Caceres esempio di un approccio mentale sbagliato”

L’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato a Lady Radio dell’attuale situazione in casa viola. Queste le sue parole: “Tutti devono ammettere le proprie colpe nella partita contro lo Spezia, da Iachini ai giocatori. Invece nessuno la vuole avere. La Fiorentina con l’addio di Chiesa è cambiata: dal 3-5-2 bisogna passare a un 4-3-3. L’errore di Caceres è stato mentale. Se la Fiorentina era squadra di gol ne avrebbe dovuti fare 8 di gol, non due. Amrabat deve abituarsi alla nuova posizione in campo. Ovvio che gli venga naturale spostarsi in avanti”.

