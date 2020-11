Pin: “Prandelli deve trasmettere ai calciatori i valori del tifoso viola che è. Contro il Benevento si è visto l’anticalcio”

A Lady Radio ha parlato in vista della sfida contro l’Udinese l’ex giocatore viola Celeste Pin. Queste le sue parole sull’attuale situazione in casa viola: “La Fiorentina è reduce dalla più brutta partita che io mi sia trovato a commentare: contro il Benevento si è visto l’anticalcio. Serve un bagno di umiltà e tenere conto dell’importanza della partita di oggi. Prandelli deve trasmettere i valori del tifoso viola che è anche ai giocatori. I moduli e le idee di gioco servono, ma arrivato in Serie A un giocatore deve essere capace di adattarsi a ogni situazione”.

