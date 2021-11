Pin: “Se Vlahovic riportasse la Fiorentina in Europa, poi potrebbe andare dove vuole”

L’ex difensore della Fiorentina Celeste Pin ha parlato a Lady Radio di alcuni temi di mercato: “Sia Berardi che Ikoné fanno al caso di una squadra che ha ambizioni di crescita come la Fiorentina. Io mi fiderei più di Berardi, conosce già il campionato italiano ed è rimasto per tanti anni a Sassuolo solo per una sua scelta di vita e di carriera”.

E poi su Vlahovic ha aggiunto: “Sta rispondendo da uomo e da calciatore sul campo, dimostrando più anni di quanti non ne abbia. Se la Fiorentina entrasse in Europa sarebbe un bel segnale anche per lui. Intanto direi che a gennaio non se ne parla, almeno fino a giugno deve rimanere. Poi, dovesse riportare la Fiorentina in Europa, a quel punto potrebbe davvero andare dove vorrebbe. Ricordiamoci che la sua cessione porterebbe tanti soldi”.