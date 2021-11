Pinamonti: “Il derby con la Fiorentina è una partita diversa dalle altre. Ci arriveremo pronti e vogliosi di fare punti”

L’attaccante dell’Empoli Andrea Pinamonti ha parlato a PianetaEmpoli in vista della partita contro la Fiorentina: “Il derby è da sempre una gara diversa dalle altre, la gente lo sente in modo particolare e lo trasmette a tutti noi. Sarà bello giocare contro la Fiorentina, è una partita che sono certo ci darà qualcosa in più: adesso smaltiamo le fatiche di Verona ma sono sicuro che arriveremo a sabato pronti per fare una grande partita, determinati a fare punti”.