Pinamonti: “Il derby è il derby. All’andata con il gol allo scadere contro la Fiorentina abbiamo goduto”

A DAZN Talks l’attaccante dell’Empoli e prossimo avversario della Fiorentina Andrea Pinamonti ha parlato anche della sfida tutta toscana di domenica pomeriggio. Queste le sue parole

“Il derby è il derby. Spero di rivivere le emozioni della partita di andata. Per me è stata la partita più bella, quella in cui abbiamo goduto di più. Vincere in quel modo, davanti ai nostri tifosi, è stato bellissimo. Per domenica siamo carichi, ci teniamo come ci tengono i nostri tifosi a questa partita”.