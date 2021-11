Pinamonti: “Un’emozione fortissima vincere un derby all’ultimo minuto. Niente fortuna, sono situazioni provate in settimana”

Giustiziere della Fiorentina al 90′, Andrea Pinamonti parla così a Dazn:

“Un’emozione fortissima perché mancavano pochi minuti e stavamo addirittura perdendo. Un gol alla fine in un derby è una cosa che tutti vorrebbero fare, per regalarla ai nostri tifosi. La dedica è al mister, che ha avuto un lutto, e per lui presentarsi all’allenamento e alla partita non era una cosa da poco. Non penso sia stato un colpo di fortuna perché sono tutte situazioni che proviamo in settimana”.