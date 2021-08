Pioli alla ricerca del trequartista giusto. Il possibile affondo per un ex Fiorentina dopo il mancato incrocio in viola

Milan–Josip Ilicic, una trattativa di mercato che prosegue. Il club rossonero ha un’intesa di massima ormai da mesi con il 33enne ex Fiorentina.

Secondo Skysport, l’intenzione del Milan, alla ricerca di un rinforzo sulla trequarti dopo l’addio con Calhanoglu, è quella di aspettare ancora qualche giorno. L’operazione Ilicic potrebbe concludersi anche nell’ultima settimana di mercato per cercare di acquistarlo alle migliori condizioni economiche per il club. Lo sloveno potrebbe ritrovare in rossonero Stefano Pioli, già incrociato nell’estate 2017 a Firenze quando l’allenatore aveva appena firmato con la Fiorentina mentre Ilicic salutava la maglia viola, destinazione Bergamo. Un incrocio mancato in viola che a questo punto potrebbe concretizzarsi in rossonero.