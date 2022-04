Pioli: “All’andata potevamo fare molti più gol mentre contro Italiano l’anno scorso la nostra peggior gara. La Fiorentina lascia spazi dietro”

Parole in sala stampa anche per il tecnico del Milan, ed ex viola, Stefano Pioli: “Difficile fare queste previsioni. La Fiorentina lascia qualche spazio alle spalle, ma servirà che noi riusciamo a prendere i tempi giusti stando dentro la partita, interpretando velocemente le situazioni con lucidità. Difficoltà con Italiano? L’anno scorso è stata la peggiore partita del campionato, noi non scendemmo in campo. In settimana ho rivisto Fiorentina-Milan, potevamo segnare molti più gol, ma abbiamo commesso tanti errori difensivi che non ci hanno permesso di vincere”.