Pioli: “Avrei voluto finire meglio la mia avventura alla Fiorentina ma rifarei tutto quello che ho fatto. Sorpreso da Castrovilli”

L’ex allenatore della Fiorentina, ora sulla panchina del Milan, Stefano Pioli, in un’intervista rilasciata a Sky Sport, ha dichiarato: “Il 2019 è stato un anno pieno di emozioni. Avrei voluto finire meglio la mia esperienza a Firenze, ma se tornassi indietro rifarei esattamente quello che ho fatto. Poi è venuto fuori qualcosa di grande con la chiamata del Milan”.

Sulla sorpresa di questo campionato, Pioli non ha dubbi: “Castrovilli. Lo conoscevo già quando allenavo la Fiorentina anche se non ho mai potuto averlo con me perché era in prestito alla Cremonese. Avevo visto in lui delle qualità, ma non pensavo che potesse esprimersi così fin da subito”.