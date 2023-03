Pioli cambierà qualcosa anche in difesa: è un Milan che pensa anche (e soprattutto) alla Champions League

In vista della partita contro la Fiorentina, l’allenatore del Milan Stefano Pioli valuta cambiamenti nell’undici di partenza della squadra rossonera. Senza Leao, l’attacco sarà ben diverso… ma ci saranno novità anche in difesa. Come riporta il portale de La Gazzetta dello Sport, il Milan ragiona anche in ottica della gara di Champions League della prossima settimana contro il Tottenham.

Un titolare al Franchi, dunque, potrebbe essere il danese Simon Kjaer, che prenderebbe il posto di uno tra Tomori, Thiaw e Kalulu, giovani pilastri della difesa del Milan. Attenzione anche a Davide Calabria, che è rientrato in gruppo già da ieri.