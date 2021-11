Pioli: “Contro la Fiorentina abbiamo perso perché nelle due aree di rigore non siamo stati precisi come altre volte”

Il tecnico del Milan, Stefano Pioli, ha parlato anche della partita contro la Fiorentina nel corso della conferenza stampa alla vigilia della trasferta di Champions contro l’Atlético Madrid.

Ecco il pensiero dell’ex allenatore viola: “Penso che non si debba mai giudicare la prestazione per un singolo pallone. Abbiamo perso a Firenze perché nelle due aree di rigore non siamo stati precisi come altre volte. Abbiamo avuto meno attenzione e qualità del solito. Non è una questione di approccio, abbiamo corso e giocato meglio di altre volte… Purtroppo non abbiamo fatto goal, ma questo è il calcio. Dobbiamo sapere per domani sera che serve la prestazione con qualità e attenzione nelle due aree di rigore, altrimenti la prestazione è aria fritta”.