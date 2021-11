Pioli: “Contro la Fiorentina non sarà una partita normale per me. Rimane un match difficile, loro giocano bene”

A Milannews.it, in occasione del premio Liedholm, ha parlato l’allenatore del Milan Stefano Pioli, prossimo avversario della Fiorentina dopo la sosta. Queste le sue parole in vista della prossima gara: “Dovremo essere bravi a recuperare i giocatori come stiamo facendo. Spero dopo la sosta di avere la maggior parte del gruppo a disposizione. L’organico è di alto livello, abbiamo cominciato bene la stagione ma dovremo essere bravi a continuare su questo livello”.

E sulla partita: “Davide aveva gli stessi valori di un uomo di sport corretto, saggio e generoso. Giocare contro la Fiorentina per me non sarà una partita normale, rimarrà un match difficile contro una squadra che gioca bene. Proveremo a prepararla bene”.