Pioli: “Contro la Fiorentina sarà una partita diversa e dovremo mettere in campo una prestazione senz’altro migliore”

Un pareggio per 0-0, quello conseguito contro la Cremonese, che non è stato preso di certo bene dal Milan e dall’allenatore della squadra, Stefano Pioli. Proprio i rossoneri saranno i prossimi avversari della Fiorentina in campionato.

“Noi stiamo bene e c’è una partita in cui dovremo mettere in campo una prestazione senz’altro migliore di questa – ha detto Pioli in merito al prossimo appuntamento – contro la Fiorentina sarà una partita diversa dal punto di vista tattico e noi possiamo sicuramente fare meglio di così”.