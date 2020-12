Pioli e l’incubo della seconda stagione: “Rimpianti solo per la Lazio, la Fiorentina l’ho lasciata al livello che valeva”

Oggi uno dei più in voga in Serie A con il Milan, due stagioni fa invece allontanato in malo modo dalla Fiiorentina, Stefano Pioli ha parlato a Sport Week del trend nelle sue seconde stagioni: “Delle tre, sono sicuro di avere delle responsabilità solo alla Lazio. E’ il mio rimpianto, perché il primo anno giocammo in maniera fantastica. Con l’esperienza che ho oggi avrei gestito in maniera diversa certe situazioni dentro la squadra. Non intervenni nella maniera giusta per risolverle. L’Inter? Non si può giudicare un allenatore per sei mesi di lavoro, e il livello della Fiorentina era quello di dove l’ho lasciata. In generale, rispondo che ci sono allenatori giovani che sono già completi, a me è servito più tempo. Oggi mi considero un tecnico adatto a qualsiasi squadra. E al Milan mi sento al posto giusto al momento giusto”.

