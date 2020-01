Pioli esalta Ibrahimovic: “Ero preoccupato perché era tanto che non giocava, ma se è così…”

L’ex tecnico della Fiorentina, attualmente seduto sulla panchina del Milan, Stefano Pioli al termine della partita contro il Cagliari ha commentato la prestazione dei suoi giocatori ai microfoni di SkySport. Ecco cosa ha detto sul neo acquisto rossonero Zlatan Ibrahimovic: “Sicuramente oggi siamo stati più concreti ed efficaci rispetto alle ultime partite, Ibrahimovic ci dà un punto di riferimento importante ma ci vorrà ancora un po’ di tempo per perfezionarci. Ero preoccupato per le condizioni di Zlatan perché non giocava da tanto tempo, è sempre molto disponibile e positivo verso i compagni: non può far altro che crescere, il vero Ibrahimovic lo vedremo tra qualche partita. Vuole dimostrare di essere ancora all’altezza della situazione, lavorando come sta facendo farà sicuramente del bene per tutti. Lui e Leao hanno le caratteristiche per giocare insieme, soprattutto il portoghese che ha quell’accelerazione giusta per attaccare in profondità. Serve sacrificio e il lavoro di tutti. Anche Piatek potrebbe giocare assieme a Ibrahimovic, ma dipende da varie situazioni”.