Pioli: “Fiorentina avversario determinato e che gioca con grande intensità. Dobbiamo farci trovare pronti”

Dopo la vittoria ottenuta in casa della Lazio, il Milan è ancora in corsa per lo Scudetto, in lotta con l’Inter. Il tecnico dei rossoneri, Stefano Pioli, lancia il suo monito in vista della prossima gara contro la Fiorentina.

“Godiamoci questo momento ma pensiamo già alla prossima partita – ha detto Pioli – Dovremo farci trovare pronti per affrontare la Fiorentina. Sarà un avversario molto determinato dopo la sconfitta subita a Salerno. E’ una squadra forte, veloce e che gioca con grande intensità”.

Prima del match coi rossoneri però, i viola avranno anche il recupero contro l’Udinese che si disputerà mercoledì.