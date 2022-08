Pioli: “Fiorentina ben allenata, è tra le squadre forti”

Un passato nella Fiorentina prima da giocatore e poi da allenatore, Stefano Pioli è sempre rimasto molto legato alla piazza fiorentina. Il tecnico del Milan campione d’Italia, ha analizzato la prossima stagione facendo un punto anche delle avversarie in una lunga intervista rilasciata a La Gazzetta dello Sport spendendo parole di stima anche verso la Fiorentina: ” Sarà una stagione anomala, una corsa difficile, lunga e ancora più equilibrata. Non sarà semplice riuscire a ripetersi e raggiungere un punteggio alto in classifica perché tante squadre si toglieranno punti tra loro negli scontri diretti. Ci sono tante squadre forti e tra queste c’è la Fiorentina, che è davvero ben allenata. Mi preoccupa invece l’Atalanta, che per la prima volta non ha le coppe”.