Pioli: “La Fiorentina si sta avvicinando a un livello molto alto. Sarà difficile superare i punti dello scorso anno”

In conferenza stampa ha parlato l’allenatore del Milan ed ex Fiorentina Stefano Pioli alla vigilia della partita contro l’Udinese. Qualche battuta anche sul calendario e sulla sua ex squadra viola:

“Quest’anno sarà un campionato univo, alla squadra oggi ho fatto vedere il calendario fimo al 13 novembre. Per chi andrà al Mondiale saranno quasi 25 partite in 90 giorni. Senza contare che poi le squadre di metà classifica stanno alzando il livello. Le prime 7 sono molto forti e anche la Fiorentina si sta avvicinando a un livello molto alto. Prevedo una Serie A equilibrato, sarà dura fare più punti dello scorso anno”.