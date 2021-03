Pioli, la salvezza e due tabù da sfatare: Le colonne della difesa della Fiorentina che non pensano all’addio

La salvezza della Fiorentina passa anche dal reparto difensivo e dalle prestazioni di German Pezzella e Nikola Milenkovic. I due sono arrivati a Firenze insieme, nell’estate del 2017, condividendo anche la tragedia di Astori. Entrambi hanno il contratto in scadenza nel 2022 e l’ipotesi principale, come si legge sulle pagine del Corriere dello Sport-Stadio, è quella che porta al loro addio al termine della stagione. Anche se entrambi sono concentrati soltanto sul presente e su una salvezza da raggiungere il prima possibile.

Nel frattempo, però, c’è da salvare la Fiorentina e molto passa anche dalla partita di domenica contro il Milan. Per due motivi: la squadra di Iachini prima e Prandelli poi non ha mai vinto due partite di fila in questa stagione e gli unici punti realizzati con le big risalgono alla vittoria di Torino contro la Juventus. L’obiettivo è fare uno sgambetto a Pioli, l’allenatore che alla Fiorentina ha lanciato sia Pezzella che Milenkovic, e che oggi guida un Milan che punta alla Champions League.