Pioli: “Mai avrei voluto vivere la tragedia di Astori, ma mi ha reso un uomo migliore. Fiorentina allenata bene, il cambio di proprietà…”

Stefano Pioli, allenatore del Milan, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della trasferta del Franchi contro la Fiorentina. Queste le sue parole: “Bei ricordi a Firenze? E’ normale per quello che ho vissuto alla Fiorentina nell’esperienza da allenatore. Ci è successo un fatto che ha lasciato dentro qualcosa. Dopo la tragedia di Davide, siamo stati partecipi di una situazione che abbiamo trasformato in positiva. La Viola arriva da una grande vittoria, è una squadra allenata bene. Ma anche noi siamo in un momento positivo e dobbiamo continuare così. Alla Fiorentina è cambiata la proprietà: adesso c’è più convinzione e entusiasmo, andiamo a trovare un ambiente caldo e ci sarà bisogno di una partita da Milan. Astori è dentro di me, ho avuto l’onore di conoscerlo. Dato che è cresciuto nel Milan, credo sia felice che dopo la Fiorentina sia venuto qui. Quell’esperienza mi ha migliorato: mai avrei voluto viverla, ma adesso sono una persona migliore. Assenti? Non ci saranno Duarte, Kjaer, Biglia e Krunic“.

