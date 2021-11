Pioli: “Nel primo tempo la Fiorentina ha fatto due tiri e due gol. La sconfitta ci fa male, ma ci deve servire da lezione”

L’allenatore del Milan Stefano Pioli ha parlato a DAZN dopo la partita contro il Milan: “Gli episodi sono stati sfavorevoli, ma questo significa che non siamo stati attenti e concentrati. Nel primo tempo abbiamo fatto bene, non essere riusciti a segnare è stato il nostro rammarico. Abbiamo giocato nella metà campo della Fiorentina, loro hanno fatto due tiri e due gol. Nella ripresa l’avevamo riaperta ma il quarto gol ci ha tagliato le gambe, in generale se prendi quattro gol è difficile portare a casa punti. Questa sconfitta ci fa male, ma deve servire da lezione affinché non ricapiti”.

E poi ha aggiunto: “Leao? Solo crampi, normale per uno che scatta continuamente. Nulla di grave per fortuna. Tutti i gol subiti mi fanno arrabbiare, in quanto legati dal solito filo conduttore: noi facevamo la partita, loro segnavano. Oggi abbiamo pagato gli episodi e questo ci deve servire da lezione per il futuro. Ibrahimovic? Lui c’è sempre, ma oggi mi piace sottolineare la prestazione della squadra. Ripeto, la partita l’abbiamo fatta noi contro una Fiorentina che di solito aggredisce gli avversari, mentre oggi non ci è riuscita”.