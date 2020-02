Pioli: “Non ho parlato con Iachini alla fine, ero troppo arrabbiato con la mia squadra…e per il rigore”

L’allenatore del Milan, Stefano Pioli, ha salutato il suo collega ed ex compagno di squadra Iachini, prima del match contro la Fiorentina. Ma la scena non si è rivista alla fine: “Con Iachini ci siamo parlati solo ad inizio partita perché alla fine io ero arrabbiato. Ero arrabbiato con la mia squadra e anche per l’episodio del rigore per la Fiorentina. Dopo il gol del pareggio avevamo il tempo per reagire e non l’abbiamo fatto. Il gol annullato ad Ibrahimovic è un peccato, l’annullamento ci sta…oddio, è un caso un po’ al limite e ormai ce ne sono molti. Vlahovic è cresciuto tanto e sicuramente quest’anno sta facendo dei miglioramenti importanti”.