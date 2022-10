Pioli perde pezzi già in vista della Fiorentina

E’ già sicuro di non avere a disposizione alcune pedine importanti Stefano Pioli in vista delle prossime partite, tra cui anche quella contro la Fiorentina in programma tra più di un mese, il 13 novembre. Tanti infatti gli acciaccati in casa Milan. Non ci saranno sicuramente Davide Calabria e Alexis Saelemaekers, fermati da infortuni molto seri che li vedranno rientrare nel 2023, dopo la pausa per il Mondiale in Qatar. Meno serio invece l’acciacco per Simon Kjaer, che rimarrà ai box “soltanto” per 15 giorni.