Pioli perde un attaccante alla vigilia di Fiorentina-Milan: ecco chi lo sostituirà

Un problema fisico in allenamento per Ante Rebic prima della partenza del Milan per Firenze. Sarà questa la ragione per cui l’ex Fiorentina con tutta probabilità con farà parte dell’undici titolare rossonero che affronterà domani sera la squadra di Italiano. Il croato sembrava essere il favorito per una maglia dal primo minuto nel trio offensivo alle spalle di Giroud. Da capire se farà parte dei convocati oppure no.

Al suo posto ci sarà sulla sinistra Rafael Leao, insieme a Saelemaekers e Brahim Diaz. A riportarlo è Sky Sport.