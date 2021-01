Pioli preferisce Kalulu a Conti sulla destra. Indizio di mercato o semplice scelta tecnica?

Dopo appena tre giorni dal 2 a 0 con cui il Milan ha liquidato il Torino in campionato, le due compagini si sfideranno nuovamente tra poco (20.45) per il match che vale il pass ai quarti di finale della competizione nazionale. Pioli manda in campo una formazione uguale nel modulo ma diversi in alcuni suoi interpreti. Torna titolare Ibrahimovic dal 1′ con Castillejo, Brahim Diaz e Leao sulla trequarti. In mediana c’è Calabria con Tonali. In porta l’ex viola Tatarusanu, ma è in difesa che se vogliamo c’è una notizia in ottica Fiorentina. I rossoneri infatti schierano infatti Kalulu e Dalot terzini, Musacchio e Romagnoli come coppia di centrali. Escluso così Conti, terzino ex Atalanta al centro delle voci di mercato che lo vedrebbero sempre più pronto a lasciare Milano, destinazione Firenze. Chissà che il suo mancato impiego dal 1′, con Kalulu preferitogli nonostante sia stato impiegato finora da difensore centrale, possa essere un indizio di mercato. Intanto da monitorare la partita di San Siro, con il terzino classe 94′ che potrebbe avere qualche chance a partita in corso.

MILAN (4-2-3-1) Tatarusanu; Kalulu, Musacchio, Romagnoli, Dalot; Calabria, Tonali; Castillejo, Brahim Diaz, Leao; Ibrahimovic. All.: Pioli