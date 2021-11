Pioli punta a recuperare un ex obiettivo viola per la partita contro la Fiorentina. Due rossoneri ancora a parte

Secondo quanto riportato MilanNews.it anche oggi Junior Messias si sarebbe allenato insieme al resto del gruppo dopo un inizio di stagione non facile al Milan. L’ex giocatore del Crotone ed ex obiettivo di mercato della Fiorentina ha giocato solo uno scampolo di partita nella vittoria esterna contro l’Atalanta, mentre è stato sempre assente per motivi fisici in tutte altre sfide. Continua dunque il suo recupero e potrebbe essere convocato per la sfida contro la Fiorentina.

Si allenano ancora a parte invece Romagnoli e Castillejo, già assenti per la sfida contro l’Inter.