Pioli recupera due attaccanti importanti (anche) in vista della partita contro la Fiorentina

Prima della partita contro il Milan, la Fiorentina dovrà affrontare le partite contro Salernitana e Udinese. In realtà, però, il match contro i rossoneri dista solamente poco più di una settimana: nove giorni per la precisione. A San Siro la gara è in programma domenica 1 maggio alle 15:00.

Intanto i ragazzi di Pioli si preparano ad affrontare la Lazio, una delle dirette concorrenti della squadra viola per l’Europa. Da Milanello arrivano buone notizie per l’ex allenatore gigliato, che ha recuperato completamente l’altro ex Fiorentina Ante Rebic dopo un acciacco fisico. Oggi si è rivisto in campo con i compagni anche Zlatan Ibrahimovic, che sta recuperando da un problema al ginocchio sinistro e ha svolto metà allenamento con il gruppo.

Entrambi gli attaccanti, dunque, ad oggi sembrano poter essere convocati in vista della partita contro la Fiorentina la prossima settimana.