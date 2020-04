Pioli: “Rialti grande persona, non ha mai approfittato della nostra amicizia”. Iachini: “Porterò la Fiorentina sempre nel cuore”

L’allenatore della Fiorentina Beppe Iachini ha parlato a Radio Bruno Toscana esprimendo il proprio ricordo di Alessandro Rialti: “Sapeva farsi accettare sia nei complimenti sia nei commenti negativi, ma sempre con educazione. Resta il ricordo di una persona veramente eccezionale, sia a livello umano che professionale. In sala stampa era sempre il primo a parlare, simbolo di competenza e di rispetto da parte dei suoi colleghi. Fiorentina? E’ una pagina bellissima della nostra carriera, la porterò sempre nel mio cuore”. A Iachini si è aggiunto anche l’ex allenatore viola Stefano Pioli: “Mi unisco alle parole di Beppe riguardo all’importanza che la Fiorentina ha per me. Per quanto riguarda Rialti, è sempre stata una presenza piacevole e importante. Già il momento è quello che è, la sua scomparsa non ci voleva davvero. La cosa che ho apprezzato molto di lui è che non ha mai approfittato della nostra conoscenza e amicizia per ricevere informazioni”.