Pioli rischia di perdere un centrocampista per la Fiorentina. I diffidati…

Il Milan dovrà rinunciare a Hakan Calhanoglu per la partita di questa sera contro il Torino, l’ultima della 24esima giornata di Serie A. Il centrocampista turco salterà l’incontro a causa di una lesione muscolare al muscolo ileopsoas destro. Come riportato da Sky Sport, al suo posto il tecnico rossonero Stefano Pioli dovrebbe dar fiducia a Lucas Paquetà, favorito su Giacomo Bonaventura. Da valutare se l’ex Bayer Leverkusen potrà essere a disposizione per la partita di sabato sera tra lo stesso Milan e la Fiorentina.

Il Milan inoltre, deve stare attento anche al giallo per due giocatori: Alessio Romagnoli e Mateo Musacchio infatti, sono diffidati e con un’ammonizione salterebbero la trasferta contro la Fiorentina. Soltanto il capitano rossonero dovrebbe partire titolare, mentre l’ex Villareal si accomoderà con tutta probabilità in panchina.